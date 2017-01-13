Диетологи назвали напитки, которые мешают худеть

Большинство здоровых напитков содержат большое количество сахара и калорий

Всем известно, что сладкая газированная вода может стать причиной набора лишних килограмм, но даже некоторые так называемые здоровые напитки всё-таки следует исключить из рациона, если вы планируете похудеть. 5 самых вредных здоровых напитков назвали нутриционисты из Нидерландов.

Обезжиренное молоко

Согласно исследованию, американских ученых, употребление обезжиренного или однопроцентной жирности молока вызывает большее увеличение веса по сравнению с употреблением полноценного жирного молоко. Потому этот здоровый напиток всё-таки следует исключить из рациона.

Напитки с кофеином

Любимые многими напитки капучино, латте, мокка, и другие обеспечивает нас энергией по утрам, но они же не позволяют приблизиться к заветной цели и похудеть. Проблема заключается в том, что сливки и сахар, а также молоко заставляют нас употреблять большое количество лишних калорий. Делайте выбор в пользу черного кофе без сахара, если вы вообще не можете отказаться от подобных напитков

Холодный чай

Холодный чай кажется вполне здоровым напитком, но он содержит большое количество сахара. В некоторых разновидностях холодного чая уровень сахара измеряется столовыми ложками, из-за чего его калорийность зашкаливает. Сварите чай дома и остудите его, добавив немного лимона.

Фруктовые соки

Большинство натуральных соков содержат большое количество сахара и калорий. Только в одном стакане виноградного сока приблизительно 153,8 калорий, а в чашке яблочного сока почти 200 калорий. Постарайтесь ограничить употребление этих в общем-то здоровых напитков до одной порции в день.

Смузи

Смузи заслуженно считается вполне здоровым выбором, но всё упирается в ингредиенты. Если в ваш смузи входят чашка бананов, чашка клубники и чашка молока, то калорийность такого напитка будет очень высокой. Поэтому смешивайте бананы с каким-нибудь обезжиренным йогуртом и семечками, а не комбинируйте их с жирными продуктами или сахаром.

Фото: dolgieleta.com