Как стресс влияет на сосуды, рассказали врачи

Стресс провоцирует неправильную работу стенок артерий, что приводит к таким заболеваниям, как стенокардия и инфаркт

Стрессовые ситуации оказывают негативное влияние на организм человека, сообщили специалисты. Постоянное нахождение человека под гнетом стресса провоцирует неправильную работу кровеносных сосудов.

Специалисты провели эксперимент с 300 участниками в возрасте 30-35 лет и обнаружили, у людей, которые признались в том, что они регулярно становятся жертвами стрессовых ситуаций, увеличенный показатель нервной активности миндалевидного участка мозга.

Миндалевидное тело считается таким участком мозга, где происходит процесс обрабатывания информационных данных, распознаваемых как страх и ярость. Когда организм переживает психологическое потрясение, импульсы передаются в костный мозг и остальные части организма, результатом чего является размножение белых кровяных клеток и веществ, которые приводят к воспалительному процессу.

Когда напряжение, оказываемое на психику, снижается, человек чувствует себя бодрым и счастливым. Помимо прочего, агрессивный настрой и раздражительность приводит к неправильной работе стенок артерий, что приводит к таким заболеваниям, как стенокардия и инфаркт.

Фото: fobiya.info