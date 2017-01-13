Как пиво влияет на здоровье: 6 неожиданных фактов (ИНФОГРАФИКА)

Умеренное потребление пива снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%
Человечество пьет пиво уже много веков подряд. За это время появилось множество его сортов. Напитки отличаются не только по вкусу, крепости, но и по цвету, и даже по составу. Так же разнообразны и факты о пиве, причем встречаются среди них весьма неожиданные.
Самые неожиданные факты о влиянии пива на здоровье представлены в инфографике:
Инфографика: freelance.ru
Фото: livejournal.com
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