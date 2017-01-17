Назван продукт – эффективное средство от старческого слабоумия

Цикорий помогает остановить скопление токсических белковых бляшек в мозге

Эксперты в области здорового питания установили, что цикорий помогает остановить скопление токсических белковых бляшек в мозге. Если вы не хотите столкнуться со старческим слабоумием, включите в свой ежедневный рацион салат с цикорием.

Надежной профилактикой старческого слабоумия является регулярное употребление салата с цикорием. Этот компонент в овощах снижает степень потери памяти – одного из самых ранних симптомов неизлечимой болезни, как установили исследователи из A&F University.

Цикориевая кислота способствует предотвращению формирования токсических бета-амилоидных бляшек, а именно они считаются главной причиной развития деменции. Данная субстанция, которую также можно встретить в салате латук и ромашке, может быть использована в будущем в качестве компонента для профилактических препаратов, считают эксперты.

Китайские ученые установили, что цикориевая кислота блокирует основной сигнальный путь в мозге, который способствует формированию белковых бляшек. Эти аномальные белковые скопления оказывают токсическое воздействие на данный орган и вызывают потерю памяти.

Чтобы проверить эффективность цикориевой кислоты, ученые использовали три группы мышей. Первую группу мышей кормили липополисахаридом (LPS), вторая получала с питанием не только LPS, но и цикорий. Третья группа была контрольной. Оказалось, что в первой группе отмечалось значительно большее ухудшение памяти, чем у мышей, получавших цикорий.

Фото: moycvetnik.ru