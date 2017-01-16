Ученые назвали фрукт, который способен вылечить ожоги

Вещества, содержащиеся в ананасах способны регенерировать кожу, которая пострадала от ожогов

Ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе (Испания), сообщили, что при помощи веществ, которые содержатся в ананасах, можно вылечить тяжёлые ожоги.

Вещество бромелайн содержится в стебле ананаса, которое способно регенерировать кожу, которая пострадала от ожогов, уверены ученые. Бромейлан нужно добавить в крем и нанести на кожу. Потом его надо снимать специальными инструментами. При помощи такого крема можно быстрее восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.

На сегодняшний день пострадавшую кожу удаляют только хирургическим путём, что приводит к большому количеству шрамов.

Средства с бромелайном уже прошли тестирования. Они показали очень хороший результат. После их использования кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными. Подобная технология применяется в Израиле, а в будущем может начать использоваться и во всем мире.

Фото: flowercare.ru