Ученые назвали фрукт, который способен вылечить ожоги

Вещества, содержащиеся в ананасах способны регенерировать кожу, которая пострадала от ожогов
Ученые из университета Мигеля Сервета в Сарагосе (Испания), сообщили, что при помощи веществ, которые содержатся в ананасах, можно вылечить тяжёлые ожоги.
Вещество бромелайн содержится в стебле ананаса, которое способно регенерировать кожу, которая пострадала от ожогов, уверены ученые. Бромейлан нужно добавить в крем и нанести на кожу. Потом его надо снимать специальными инструментами. При помощи такого крема можно быстрее восстановить кожу и не допустить развития заражения крови и воспалительных процессов.
На сегодняшний день пострадавшую кожу удаляют только хирургическим путём, что приводит к большому количеству шрамов.
Средства с бромелайном уже прошли тестирования. Они показали очень хороший результат. После их использования кожа хорошо заживает, а шрамы становятся минимальными. Подобная технология применяется в Израиле, а в будущем может начать использоваться и во всем мире.
Фото: flowercare.ru
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Теги: ананас, ожоги, регенерация
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