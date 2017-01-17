Как не вырастить ребенка эгоистом, рассказали психологи

Повлиять на ребенка можно добавив в его воспитание немного строгости и отстраненности

Каким образом следует воспитывать ребенка, чтобы он не вырос эгоистом, рассказала психолог Людмила Шек. Специалист полагает, что для этого необходимо привить ребенку ответственность и избегать чрезмерной опеки.

Доктор Шек считает, что детский эгоизм может проснуться в ребенке по двум причинам: чрезмерная опека родителей, которые прививают своему чаду завышенную оценку приоритетов собственных целей, и отсутствие своевременной прививки ответственности за свои поступки.

В воспитании крайне важно установить границы дозволенного для ребенка и не уделять все свое время, внимание и любовь только ему, утверждает психолог. Если у ребенка заметны признаки «маленького эгоиста» не стоит вмешиваться радикально, так как малыш в любом случае растет в соответствии со своими идеалами и представлениями о мире. Но можно повлиять на него, добавив в воспитание немного строгости и отстраненности, а также подкрепив результат личным примером.

Фото: maxpark.com