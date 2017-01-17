О каких болезнях расскажет ваша кожа, сообщили врачи

6 невинных проблем кожи, говорящих о тяжелых болезнях

Не получается избавиться от сухости кожи, неприятных отметок на лице и трещинах на губах. Тогда стоит обратиться к врачу дерматологу или косметологу. Так как даже эти не слишком серьезные на вид симптомы могут означать наличие гораздо более тяжелых болезней.

Сухая кожа. Если вы регулярно увлажняете кожу, но всё равно не наблюдаете никаких улучшений, то данная сухость может свидетельствовать о предраковом состоянии под названием актинический кератоз.

Прыщи на коже. Долго не исчезающий с кожи прыщ, который кровоточит при прикосновении, может говорить о раке кожи. Эти разновидности опухолей обычно появляются на тех участках кожи, которые чаще всего освещаются солнцем.

Потемнение кожи в районе подмышек. Потемнение кожи в районе подмышек, на складках шеи и даже в области паха могут сигнализировать о состоянии под названием черный акантоз, как выяснили исследователи. Изменение цвета крови вызвано слишком большим уровнем инсулина, поэтому данный симптом также сообщает о диабете второго типа.

Истончение бровей. Если бы внезапно заметили, что ваши брови стали тоньше, то существует вероятность появления проблем с недостаточно активной щитовидной железой, выяснили специалисты.

Сухие потрескавшиеся губы. Медики выяснили, что постоянное появление на губах розовых и шелушащихся полосок, которые упорно не проходят, может сигнализировать об актиническом хейлите, при котором возникают предраковые поражения тканей, вызванные воздействием солнца.

Коричневые ногти. Если у вас появились коричневые или черные полоски под ногтями, и вы не помните, были ли они вызваны какими-либо травмами, отправляйтесь на прием к дерматологу. Ученые считают, что это может быть симптомом меланомы, поэтому врачу необходимо взять биопсию.

Фото: zdorovoelico.com