У американца во рту взорвалась электронная сигарета (фото)

Житель американского штата Айдахо Эндрю Холл остался без семи зубов из-за того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета
Американец курил в ванной и взрыв был настолько мощным, что в комнате треснула раковина, а на потолке остались следы сажи.
Холл советует всем пользователям электронных сигарет подумать дважды, прежде чем пользоваться новомодным девайсом.
«Я пользовался этим устройством около года, и уверяю вас, не делал ничего, что противоречило инструкции. Я лишился семи зубов, получил ожоги второй степени, поранил губы и внутреннюю полость рта. Я знаю, что такими устройствами пользуются те, кто хотят бросить курить, и это здорово. Но имейте в виду, что часто эти штуки могут взорваться без предупреждения», - сказал он.
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Источник: «Daily Mail»,
Теги: взрыв, проишествие, сигарета, США
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