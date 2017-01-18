У американца во рту взорвалась электронная сигарета (фото)

Житель американского штата Айдахо Эндрю Холл остался без семи зубов из-за того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета

Американец курил в ванной и взрыв был настолько мощным, что в комнате треснула раковина, а на потолке остались следы сажи.

Холл советует всем пользователям электронных сигарет подумать дважды, прежде чем пользоваться новомодным девайсом.

«Я пользовался этим устройством около года, и уверяю вас, не делал ничего, что противоречило инструкции. Я лишился семи зубов, получил ожоги второй степени, поранил губы и внутреннюю полость рта. Я знаю, что такими устройствами пользуются те, кто хотят бросить курить, и это здорово. Но имейте в виду, что часто эти штуки могут взорваться без предупреждения», - сказал он.