Врачи назвали недуг, который может сократить жизнь на 9 лет

В среднем диабетик живет меньше на 9 лет, чем человек такого же достатка и образования

Научные сотрудники из Оксфордского университета (Великобритания), провели исследования жителей Китая на влияние на них диабета. Как выяснилось, данное заболевание значительно уменьшает срок жизни человека.

Ученые определили, что за последние десятилетия количество диабетиков стало вчетверо больше. Согласно официальным данным в поднебесной около 100 миллионов человек имеют данный недуг. В связи с этим ученые занялись вопросом, который помог бы понять, как влияет диабет на продолжительность жизни китайцев.

Специалисты провели анализ частоты смертей здоровых людей и людей, страдающих сахарным диабетом. В исследовании принимали участия около 500 тысяч человек, в возрасте от 30 до 79 лет, 6% из которых болели диабетом. В исследованиях учитывалось и место жительства человека – мегаполис то или китайская провинция. . Научные работники собирали данные о жизни этих людей в течении 10 лет.

Исследование показало, что страдающие диабетом умирают в два раза чаще, чем их здоровые ровесники. Если исходить из места обитания – чаще умирают жители сел. В целом ученые отметили, что жители провинций, болеющие сахарным диабетом, живут на восемь-девять лет меньше, чем здоровые горожане.

Ученые отметили, что диабет может послужить для развития таких заболеваний как инсульт, ишемия, болезни почек, некоторых разновидностей рака и другие.

Фото: 24doctor.info