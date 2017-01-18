Как долго продукты остаются безопасными в холодильнике, рассказали эксперты (ИНФОГРАФИКА)

Дольше всего в холодильнике может храниться твердый сыр и бекон

Как долго можно хранить в холодильнике определенные продукты, рассказали Датские специалисты. Так, рыбу не в фабричной упаковке можно хранить только сутки. Сырое мясо или птицу - максимум 2-3 дня.

Копченая рыба спокойно продержится до двух недель. Колбасные изделия и сосиски живут в холодильнике три дня, бекон - неделю, ветчина - два дня. Ягоды и фрукты без крупных косточек могут храниться 1-2 дня, с косточками - от 3 до 7 дней. Салат стоит выбрасывать через три дня, зеленые овощи пролежат 3-4 дня. Молоко сохранится 3-4 дня, творог - 2-3 дня после открытия. Твердые сыры и яйца спокойно лежат в холодильнике, целую неделю.

Эксперты отметили, что вакуумная упаковка не всегда означает безопасность продуктов. Под вакуумной упаковкой могут находиться смертельно опасные бактерии, говорят сотрудники Технического университета Дании.

Датские специалисты выяснили: четверть пациентов, заразившихся бактериями из числа обитающих под вакуумной упаковкой, находятся в группе повышенного риска смерти. Суть в том, что в условиях отсутствия кислорода патогены - Listeria monocytogens - могут становиться особо агрессивными. И, попадая в тело человека, они начинают активное наступление. По словам ученых, с этой точки зрения, опасны молоко, мороженое, сыр, мясо, полуфабрикаты, рыба и овощи. Они советуют избегать продуктов в вакуумной упаковке.

Фото: edimdoma.ru