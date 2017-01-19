О половых болезнях расскажет чудо-презерватив

В Великобритании изобретен простой и приятный способ своевременно выявлять наличие заболеваний, передающихся половым путем

Своевременно выявлять наличие заболеваний, передающихся половым путем теперь легко и просто. Новое слово в науке удалось сказать 13- и 14-летним ученикам.

В пригороде Лондона, группа студентов из Академии Исаака Ньютона стала победителем конкурса TeenTech в категории инноваций для здравоохранения. Ученики-новаторы предложили концепцию презерватива, способного менять цвет в случае контакта с какой-либо инфекцией, передающейся половым путем.

Молекулы, реагирующие на вирусы, будут интегрированы в латекс, а встроенный индикатор «сообщит» диагноз. Желтый цвет будет сигнализировать о наличии герпеса, при наличии папилломавирусов он станет темно-красным, для сифилиса выбран синий цвет, а для хламидий — зеленый.

Данное изобретение получило название S.T.EYE — это элегантная комбинация, включающая фразу «заболевания, передающиеся половым путем» (англ. Sexually transmitted infection) и слово «глаз» (eye).

«Мы создали S.T.EYE для будущих поколений: мы уверены, что у людей должен быть простой и доступный способ узнавать о возможных рисках без постоянного посещения клиник» — пояснили изобретатели, самому старшему из которых — 14 лет.

Фото: interesting.world