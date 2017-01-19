Какое заболевание может вызвать развод, рассказали врачи

Развод может спровоцировать развитие пищевых расстройств у женщин среднего возраста

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Иканской медицинской школы установили, что такие изменения в жизни, как развод, увеличивают риск булимии и анорексии у женщин в возрасте от 40 до 50 лет.

Для своего исследования специалисты опросили больше 53000 женщин из Британии.

Как показали результаты исследования: 15,3% участниц страдали от расстройств пищевого поведения в течение жизни. Одним из факторов риска оказались изменения в жизни. Наибольшему риску были подвержены женщины, не получавшие в детстве достаточно ласки от матери. Смерть одного из родителей в детстве увеличивала вероятность развития булимии в 7 раз.

Снизить риск развития булимии на 20% помогают хорошие отношения между матерью и дочерью. Также, исследователи обнаружили, что женщины среднего возраста с расстройствами пищевого поведения редко обращались за медицинской помощью. Специалисты призывают таких женщин обращаться к врачам.

Фото: kleo.ru