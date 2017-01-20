МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы

0

Употребление рыбы в период беременности положительно сказывается на малыше

Оптимальная норма для беременной женщины составляет приблизительно 260-270 грамм рыбы в неделю

Умеренное употребление рыбы в период беременности положительно сказывается на развитии малыша, утверждают ученые. Основываясь на этой информации, американское Федеральное агентство по надзору за качеством фармацевтических препаратов и продуктов питания (FDA) подготовило рекомендации для беременных женщин.

Половина женщин на территории Соединенных Штатов съедают менее 60 граммов рыбы в неделю, отмечает руководство FDA . А это может серьезно повредить здоровью будущего малыша и нарушить его развитие, утверждают специалисты. В рыбе и морепродуктах содержится большое количество полезных веществ, которые имеют огромное значение для развития плода.

Доктор Стивен Остроф рассказал, что в рыбе содержится большое количество белка, а также других питательные вещества, которые благоприятно влияют на организм женщины во время беременности.

Специалисты  FDA определили оптимальную порцию рыбы, которую обязательно нужно съедать женщинам «в положении». Каждую неделю будущая мама должна употреблять в пищу 260-270 граммов любых сортов рыбы, в которых отмечено низкое содержание ртути. Мясо рыбы богато белками и другими питательными веществами, которые необходимы маленьким детям и беременным женщинам, а также тем женщинам, которые еще только планируют беременность, отметили специалисты.

Фото: tvoyaizuminka.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: белок, беременность, рыба

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Новую опасность пассивного курения для беременных назвали специалисты

Новую опасность пассивного курения для беременных назвали специалисты

"> Названы продукты, повышающие шанс забеременеть

Названы продукты, повышающие шанс забеременеть

"> Стало известно, как повысить шансы на зачатие ребенка на 15%

Стало известно, как повысить шансы на зачатие ребенка на 15%

"> Медики сообщили, что беременность можно поставить на паузу

Медики сообщили, что беременность можно поставить на паузу

Загрузка...
ЗМІ: Порошенко заробив 47 млн. грн. на девальвації гривні
Ukraine's President Petro Poroshenko speaks to the media during a news conference in KievУкраїнські ЗМІ стверджують, що президенту України Петру Порошенку вдалося заробити 47 млн. грн. на девальвації національної валюти. За основу обвинувачень портал «Антикор»
У розшуку Інтерполу перебуває понад 1700 українців
Opening of Interpol Global Complex for Innovation in Singapore«Інтерфакс Україна» повідомляє, що зі слів керівника Національного бюро Інтерполу в Україні Василя Неволі, на даний момент в міжнародному розшуку перебуває 1763

Последние новости

09:58

Стало известно, когда суд Лондона вынесет решение о долге Украины в $3 млрд

09:55

Влияет ли макияж на успех в карьере, рассказали эксперты

09:55

В Черном море нашли американский бомбардировщик

09:53

Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016 »

Донбасс

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн.

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн. »

Одесса

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.