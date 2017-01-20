Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы

Оптимальная норма для беременной женщины составляет приблизительно 260-270 грамм рыбы в неделю

Умеренное употребление рыбы в период беременности положительно сказывается на развитии малыша, утверждают ученые. Основываясь на этой информации, американское Федеральное агентство по надзору за качеством фармацевтических препаратов и продуктов питания (FDA) подготовило рекомендации для беременных женщин.

Половина женщин на территории Соединенных Штатов съедают менее 60 граммов рыбы в неделю, отмечает руководство FDA . А это может серьезно повредить здоровью будущего малыша и нарушить его развитие, утверждают специалисты. В рыбе и морепродуктах содержится большое количество полезных веществ, которые имеют огромное значение для развития плода.

Доктор Стивен Остроф рассказал, что в рыбе содержится большое количество белка, а также других питательные вещества, которые благоприятно влияют на организм женщины во время беременности.

Специалисты FDA определили оптимальную порцию рыбы, которую обязательно нужно съедать женщинам «в положении». Каждую неделю будущая мама должна употреблять в пищу 260-270 граммов любых сортов рыбы, в которых отмечено низкое содержание ртути. Мясо рыбы богато белками и другими питательными веществами, которые необходимы маленьким детям и беременным женщинам, а также тем женщинам, которые еще только планируют беременность, отметили специалисты.

Фото: tvoyaizuminka.ru