Как проводить выходные с пользой для здоровья, рассказали эксперты

Отказ от здоровых привычек в выходные оказывает негативное влияние в дальнейшей перспективе

Исследование, проведённое Флоридским университетом, показало, что желание отказаться от всех здоровых привычек, соблюдаемых в течение недели, и поддаться разгулу во время выходных оказывает негативное влияние в дальнейшей перспективе.

Не стоит, несмотря на накопившуюся усталость в выходной день спать больше, чем хочется на самом деле. Всё дело в том, что это негативно влияет на биологические часы, а когда неделя начнётся заново, вставать вовремя будет очень тяжело. Поэтому рекомендуется выработать определённый режим и придерживаться его всегда.

Ученые напоминают о пользе физических нагрузок в течение недели. Распределять их очень важно - не следует пытаться успеть всё за один выходной. От получасовой пешей прогулки в середине недели пользы гораздо больше, чем от многочасовых тренировок по выходным.

Также важно в достаточном количестве общаться, не переедать и не забывать предохраняться. Другими словами выходные, ненужно воспринимать так, как будто бы теперь можно все, от чего приходилось себя удерживать в течении недели.

Фото: e1.ru