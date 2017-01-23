Специалисты сообщили, какое заболевание может вызвать употребеление мороженного

Употребление популярного холодного лакомства может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы

Ученые США в ходе научной работы доказали, что мороженное вызывает сердечные заболевания.

Длительные исследования, проведенное учеными показали, что чрезмерное употребление мороженного может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако специалисты смогли разработать сладость, которая будет не только безвредной для здоровья, но и принесет определенную пользу сосудам.

Медикам давно известно, что вещество полифенол, которое содержится в орехах, темном шоколаде и красном вине, способно в значительной мере уменьшить риск возникновения инфарктов. Однако количество данного соединения в продуктах слишком низкое, чтобы говорить о полноценной пользе для здоровья. Поэтому ученые добавили в новый вид мороженного достаточно полифенола, чтобы люди употребляли любимое лакомство без ущерба для своих сосудов. К тому же первые результаты исследования уже показали положительные результаты.

Несколько сотен добровольцев, приняло участие в эксперименте, которые на протяжении определенного отрезка времени должны были употреблять мороженное с повышенным содержанием полифенола. Медицинское обследование респондентов показало, что тонус сердечной мышцы и сосудов в целом стал намного лучше, нежели было зафиксировано до начала эксперимента.

Фото: skladchik.com