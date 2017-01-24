Эксперты рассказали, какое ужасное заболевание может вызвать черный чай

Не все сорта черного чая пригодны к употреблению

Ученые из Германии выяснили, что большая часть сортов черного чая могут принести только вред человечеству, в том числе и онкологические заболевания.

В рамках исследования, специалисты собрали самые разные сорта черного чая и узнали, что не все из них пригодны к употреблению. Выяснилось, что данный продукт содержит в себе не менее четырех вредоносных пестицидов.

Так, в одном сорте они нашли почти десять различных бактерий, но так как, ограничения не были превышены, этот вид чая свободно продавался в магазине. Его производители позже рассказали, что их сорт в полной мере соответствует всем необходимым нормам и требованиям.

В других образцах был обнаружен антрахинон, применяемый для запугивания птиц после посевов. Это вещество является опасным для жизни человека. Только один чайный сорт оказался пригодным к употреблению. Ученые заключили, что сертификационные стандарты в мире различаются, поэтому в некоторых странах они могут быть разными.

Фото: tolkochay.ru