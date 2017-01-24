Какую рыбу нельзя есть беременным, сообщили диетологи

Рекомендации по питанию для будущих мам опубликовали Американские эксперты. В них содержится информация о том, какая рыба не должна содержаться в рационе беременных

На протяжении многих лет профессионалы в области здравоохранения рекомендовали будущим мамам и маленьким детям избегать употребления рыбы, насыщенной ртутью. Однако данная рекомендация была не совсем четкой, так как медики не сообщали, какая рыба содержит высокий уровень ртути, а какая низкий. И вот теперь список опасной рыбы, наконец, опубликован.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало рекомендации по питанию беременных.

Список разделяется на три категории: наиболее желательные сорта рыбы (от двух до трех порций в неделю), неплохой выбор (одна порция в неделю) и нежелательный выбор (высокое содержание ртути).

Питание беременных и кормящих грудью, а также родителей маленьких детей не должно содержать королевской макрели, марлинов, оранжевых австралийских ершей, акул, рыбы-меч, амадау из Мексиканского залива и большеглазых тунцов. В категорию наиболее желательных сортов рыбы попали черный морской окунь, краб, лосось, креветки, тилапия и консервированный тунец среди прочих сортов.

Также полезным признан лосось, благодаря высокому уровню белков, жирных кислот Омега-3 и витамину D. Тилапия содержит низкое количество ртути и насыщенных жиров, а зато высокий уровень белков. В этой рыбе также есть микронутриенты фосфор, селен, витамин В12 и калий.

Рекомендованный размер порции составляет 115 г, что может поместиться в среднестатистической ладони. Средний размер порции для детей должен быть уменьшен пропорционально их весу и общим потребностям в калориях. Детям рекомендуют употреблять одну-две порции разнообразной рыбы в неделю.

Фото: ilovegreece.ru