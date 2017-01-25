Слепота может стать заразной, заявили ученые

В недалеком будущем человеческую расу ждет поголовная слепота

Ученые бьют тревогу - слепота может стать заразной. Человечество в скором времени ожидает эпидемия слепоты, если люди все так же будут львиную долю времени проводить за компьютерным монитором, сообщили исследователи.

Селия Санчес-Рамос руководитель исследовательской группы отмечает, что эта угроза касается всех: взрослых и родителей, которые могут не только ослепнуть сами, но и увидеть, как теряют зрение их дети. В отчетах специалистов сказано, что в недалеком будущем человеческую расу ждет поголовная слепота, ведь уже с ранних лет миллионы детей днями просиживают, вперив взгляд в цифровой дисплей

Вызывает слепоту, повреждение сетчатки, ультрачувствительного слоя на задней глазной стенке. Эксперты также делали замеры излучения, которое исходит от LED-экранов и общего количества энергии, которую расходует устройство. Эти данные имеют важное значение, так как большинство людей используют LED-мониторы в работе.

Фото: zrenieglaz.ru