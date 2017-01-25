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Ученые выяснили, какой напиток защитит от ожирения

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Употребление красного вина предупреждает появление лишнего веса

Периодическое употребление небольшого количества красного вина на ночь положительно влияет на организм

Употребление красного вина хорошо воздействует на организм человека, а также может предупредить ожирение, выяснили гарвардские ученые.

Проведя исследования, ученым удалось выяснить, что между красным вином и отсутствием лишнего веса у человека существует связь. Они считают, что периодическое употребление небольшого количества красного вина на ночь положительно влияет на организм человека.

На первом этапе исследований выяснилось, что дамы, которые не страдали от лишнего веса и вечером выпивали немного красного вина, оставались стройными. Те дамы, которые полностью отказались от спиртного, начали набирать вес, по сравнению с первыми.

Позже было проведено еще одно исследование на грызунах. Их разделили на две группы, одним давали корм с содержанием красного вина, а другим нет. Выяснилось, что результат был такой же.

Исходя из этого, специалисты сделали вывод, что красное вино все же обладает специфическими свойствами, которые помогают предупредить ожирение.

Фото: medikforum.ru

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Теги: вино, ожирение, похудение

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