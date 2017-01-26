Врачи назвали 7 причин, почему нужно отказаться от тесной одежды

Тесная одежда нарушает венозный отток крови к сердцу

Чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры или, наоборот, скрыть ее недостатки, многие люди выбирают узкую одежду. Специалисты уверены, что слишком тесная одежда крайне опасна для здоровья, поэтому от нее нужно срочно отказаться.

Облегающая одежда, несомненно, смотрится очень красиво и сексуально, но от нее нужно отказаться, ради своего же здоровья. Особую опасность представляет тесная одежда из тяжелых тканей, вроде джинсовой, так как может отрицательно казаться на кровообращении и спровоцировать развитие варикоза .

Помимо этого, тесная одежда нарушает венозный отток крови к сердцу, который крайне важен для нижних конечностей. Из-за отсутствия венозного оттока крови к сердцу человек начинает чувствовать постоянную усталость . При слишком сильном сдавливании нижних конечностей и живота брюками или джинсами кровь не может нормально подниматься обратно к сердечной мышце . Очень часто тесная одежда приводит к варикозному расширению вен , особенно это касается женщин. Результаты исследований показывают, что 31% представительниц прекрасного пола страдают варикозом.

Невероятно, но одним из факторов появления целлюлита является слишком узкая одежда . Все дело в том, что целлюлит возникает из-за нарушения кровообращения в тканях, а слишком тесные брюки и джинсы только усугубляют этот процесс .

Тесная одежда не дает телу нормально дышать. Зажатость легких и трахеи затрудняет дыхание, что приводит к нарушению газообмена и последующему окислению клеток организма . Все эти процессы провоцируют преждевременное старение организма. Более того, поверхностное дыхание не способно обеспечить мозг кислородом, поэтому человек начинает ощущать беспричинную тревогу и не может сконцентрироваться .

Очень часто боли в шее и пояснице возникают именно из -за слишком тесной одежды, сообщают эксперты. Такая одежда ограничивает движения, поэтому некоторые мышцы и позвонки перегружаются.

Также такая одежда нарушает пищеварительный процесс, так как слишком сильно сдавливает живот, что мешает желудку расширяться во время еды. В результате это провоцирует изжогу, диарею, рефлюкс, боль в кишечнике, запор и вздутие живота.

Узкая одежда может стать причиной вагинального грибка, так как способствует повышению температуры тела и уровня влажности в области промежности . Все это в результате становится идеальной средой для размножения грибков и бактерий , что в результате приводит к резкому неприятному запаху и кандидозу .

Фото: lavidalucida.com