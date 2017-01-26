Медики выяснили, как излечить ВИЧ и сахарный диабет

Здоровое питание может излечить ВИЧ и сахарный диабет

Здоровое питание может излечить ВИЧ и сахарный диабет, выяснили врачи. Средиземноморская диета, состоящая из морепродуктов, включающая мясо, овощи и фрукты с высоким содержанием белков и здоровых жиров, крайне важна для больных этими недугами, сообщили американские специалисты.

Диетологи пришли к заключению, что люди, зараженные ВИЧ, а также больные любым видом сахарного диабета при соблюдении режима питания демонстрируют лучшую сопротивляемость недугу.

Нарушение в питании питания может повлечь за собой проблемы со здоровьем у диабетиков и ВИЧ-позитивных пациентов. Такие нарушения могут наблюдаться в поведении и психосоматике. Исследователи из Сан-Франциско отметили значительные улучшения в лечении депрессии, а больные диабетом демонстрировали высокий самоконтроль диабета.

В эксперименте приняли участие 52 добровольца. На протяжении шести месяцев специалисты контролировали питание подопытных. Выяснилось, что для понижения сахара в крови не достаточно ограничить себя в потреблении сахарозы. При этом нужно потреблять больше фруктов и снизить уровень холестерина, а также исключить из рациона алкоголь.

Эмоциональное состояние участников эксперимента значительно улучшилось, а сопротивляемость вирусу иммунно-дефицита человека выросла с 47 до 70%, показали результаты исследования. В диету, предложенную добровольцам, входили: свежие фрукты, оливковое масло, цельные злаки, а также продукты с высоким содержанием нежирных белков и полезных жиров.

Шери Вайзер, ведущий автор исследования отметил, что исследование сыграло важную роль в организации питания и лечения людей с хроническими и тяжкими заболеваниями.

Фото: livejournal.com