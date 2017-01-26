Врачи назвали самые полезные консервы

В топ-список полезных консервов вошли помидоры, фасоль и рыба

Консервированные продукты могут стать здоровой альтернативой свежим в зимнее время, убеждены эксперты в области питания. Они рассказали, в каких консервах в полной мере сохраняются витамины и другие полезные микроэлементы.

Возглавляет список полезных закруток – консервированные помидоры.

Как сообщают эксперты, тепловая обработка и консервация лишь усиливают оздоровительный потенциал помидоров, поскольку улучшают усвоение содержащегося в них ликопина – мощного антиоксиданта, уменьшающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошим и полезным дополнением к рациону станет консервированная фасоль. В таком виде она все равно сохраняет пользу и питательную ценность, поэтому идеальна как основа для вегетарианских блюд и гарнир, прекрасно подходит диабетикам и является источником белка и клетчатки, отметили специалисты.

Кроме фасоли, можно еще использовать чечевицу, говорят специалисты. «Фасоль - это диетический продукт, который улучшает обмен веществ. Все эти полезные свойства сохраняет и консервированная чечевица», - сообщили медики.

Также в топ-список полезных консервов вошли моллюски и скумбрия. В консервированных моллюсках и скумбрии содержится много белка железа, фосфора, магния, калия и жирных кислот, сохраняющих полезный эффект даже после консервации, констатировали научные работники.

Полезными медики назвали и сардины. «Консервированные сардины содержат большое количество витамина В12, который улучшает работу головного мозга», - конкретизировали врачи, добавив, что отдавать предпочтение следует сардинам в масле, а не в томате.

Фото: nagor-nn.ru