Найден способ продления молодости

Чем они длиннее теломеры , тем моложе выглядит человек

Существует способ, с помощью которого человек сможет дольше выглядеть юным, выяснили ученые. Как оказалось, процесс старения может зависеть от кровных родственников, в основном от матерей.

Ученые провели исследование и выяснили, что процесс старения все же можно замедлить. Как считают специалисты, многое здесь зависит от маленьких частиц, которые называют теломерами. Такие частицы содержатся в каждом кончике ДНК, и чем они длиннее, тем моложе выглядит человек. Теломеры служат в роли индикатора возраста. В основном, эти частички передаются по наследству.

Также генетики выяснили, что если на протяжении всей жизни женщина не вела здоровый образ жизни, то ее биологические процессы потерпели изменения. Впоследствии такой образ жизни может в значительной мере «урезать» длину теломеров, а значит, длительность жизни ее детей будет короче.

Фото: dengi-i-udacha.ru