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Здоровье

Пять болезней, от которых защитит кофе, назвали врачи

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Кофе защищает от нейродегенеративных недугов

Употребление кофе может препятствовать развитию сахарного диабета

Ученые из Гарвардского университета в Великобритании собираются поставить точку в древнем споре относительно пользы или вреда кофе.

Так согласно результатам исследования, длившегося несколько лет и объединявшего сто тридцать тысяч любителей кофе, этот напиток способен защищать человеческий организм от некоторых заболеваний.

Сотрудники Гарвардского университета, осуществившие масштабный исследовательский проект, выяснили, что кофе защищает от нейродегенеративных недугов это такие недуги как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и подобные.

Этот ароматный напиток из кофейных зерен может препятствовать развитию мерцательной аритмии. Правда, если она уже у вас есть, то лучше все-таки не пить кофе.

Еще кофеин является действенным профилактическим средством от цирроза печени - если, конечно, не запивать кофейный напиток алкоголем.

Помимо этого, кофеин способствует эффективной работе поджелудочной железы, то есть, употребление кофе может препятствовать развитию сахарного диабета.

Ученые отмечают, что даже среди тех участников исследования, которые пьют по шесть чашек кофе в день, не наблюдается никакой повышенной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото: vnews.agency

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Теги: Альцгеймер, диабет, кофе

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