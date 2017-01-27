30 причин навсегда бросить курить

Мечтаете избавиться от вредной привычки, но вам нужна мотивация? Вот целых 30 причин навсегда попрощаться с сигаретами!

1. Вы будете жить дольше, а ваша жизнь станет счастливее. Вы раз и навсегда закроете для себя вопрос о рисках развития рака легких, рака полости рта, болезни сердца, эмфиземы легких, остеопороза, псориаза, изжоги, боли в спине и ухудшения слуха.

2. Вы не будете отдавать свои с трудом заработанные деньги на табачные изделия – это поможет вам существенно экономить! Только посчитайте, сколько денег вы тратите на сигареты в месяц! Если вы выкуриваете половину пачки сигарет в день, уже через год после отказа от курения вы будете в состоянии позволить себе выходные на любом курорте или огромный телевизор с плоским экраном.

3. Ваши дети будут здоровыми. У них будет меньше шансов получить инфекцию дыхательных путей, астму, ушные инфекции, и даже кариес.

4. Вы будете больше времени проводить с семьей.

5. Воздушное путешествие будет проходить без лишнего напряжения. Вы не будете сходить с ума, потому что ваш самолет находится на взлетно-посадочной полосе, а вы не имели сигарету в течение пяти часов.

6. Ваши дети будут иметь меньше шансов стать курильщиками в будущем. «Если вы не курите, ваш ребенок уже получает одно из лучших антитабачных сообщений, которые вы можете ему дать. Дети, чьи родители курят, вероятнее всего, тоже будут курить», - говорит психолог Анастасия Бирюкова.

7. Вы будете лучше спать.

8. Вы будете выглядеть моложе, и сможете навсегда забыть об этих ужасных морщинах вокруг рта.

9. Различные медицинские препараты – таблетки и лекарства - будут лучше выполнять свою функцию, помогая вам, не встречая никотиновый барьер.

10. У вас будет меньше шансов устроить пожар в собственном доме.

11. Ваша одежда, волосы, и дыхание будут иметь приятный свежий запах.

12. Вы не будете тратить время на курение на улице в дождь или мороз.

13. У вас будет возможность забеременеть более легко и естественно.

14. Вы не будете являться причиной того, что ваш ребенок берет в рот кондитерскую соломку, делая вид, что курит.

15. Если вы сможете отказаться от сигарет, вы будете иметь гораздо больше доверия в глазах своих детей и близких, когда будете говорить: «Курение – это плохо, а бросить курить – реально».

16. Вы будете тратить меньше времени на стоматолога – у вас будет меньше налета и пятен на зубах и более низкий риск заболевания десен.

17. Вам не придется скрываться от близких, чтобы покурить.

18. Ваша сексуальная жизнь улучшится. У курильщиков обоих полов заметно уменьшена циркуляция крови, что влияет на возбуждение.

19. Ваши родственники перестанут «пилить» вас.

20. Вы и сами перестанете себя «пилить».

21. Вы будете гордиться собой!

22. Вы будете иметь возможность навсегда избавиться от кашля курильщика.

23. Вы будете успевать делать больше работы (и делать ее более качественно), постоянно не отвлекаясь на перекуры.

24. Вы будете испытывать в три раза меньше головных болей и мигреней.

25. Ваша пища приобретет насыщенный и улучшенный вкус и запах.

26. Седина (или лысина) не придут к вам преждевременно.

27. Если вы беременны, у вашего ребенка будет больше шансов родиться здоровым.

28. У вас будет больше терпения, когда вы проводите время со своими детьми, потому что вам не нужно ждать, пока они поскорее заснут, чтобы улизнуть на балкон с сигареткой.

29. Вы больше не будете рабом своей же зависимости. Например, вам не придется беспокоиться о том, что вы не можете выйти из дома за сигаретами, когда ваш ребенок болеет.

30. Вы будете наслаждаться всем, что происходит с вами – вы не будете с нетерпением ждать окончания фильма или школьного представления, чтобы затянуться сигаретным дымом.

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