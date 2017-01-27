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Здоровье

Специалисты назвали ключевой фактор похудения

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Правильная посуда помогает худеть

Ученые установили что, одним из ключевых для похудения факторов является размер тарелки

Тем, кто желает избавиться от лишнего веса, следует задумываться не только о составе своего рациона питания, но и о некоторых тонкостях организации процесса приема пищи. Например — о размере тарелок, что, как установили ученые из Соединенных Штатов Америки, является одним из ключевых для похудения факторов.

«Важно не только то, что вы едите, но и посуда, с помощью которой вы делаете это. Большие тарелки никак не способствуют похудению. А вот маленькие — это именно то, что нужно», — заявляют авторы исследования.

Идеальная посуда для желающих сбросить лишние килограммы — это так называемая менажница, то есть тарелка, разделенная на небольшие сегменты, сообщили авторы исследования. Накладывая разную еду в каждый из сегментов, вы тем самым создаете ощущение пищевого изобилия, хотя на самом деле в тарелке может находиться сравнительно небольшое количество еды.

Конечно, похудеть при помощи одной лишь смены тарелок вряд ли получится, отмечают специалисты. И напоминают, что необходимо комплексно подходить к решению проблемы лишнего веса.

Ученые говорят, что кроме диеты следует озаботиться и организацией режима высокой двигательной активности, ведь только так можно эффективно сжечь лишние калории.

Фото: medweb.ru

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Теги: диета, похудение, тарелка

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