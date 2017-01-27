Назван фрукт, который защити от рака

Виноград не просто препятствует образованию раковых опухолевых скоплений, но борется против старения организма
Ученые из национально-исследовательского совета в Испании пришли к выводу, что предотвратить развитие ракового заболевания кожи поможет виноград.
Вещества, которые содержит виноград, способны не просто препятствовать образованию раковых опухолевых скоплений, но и становиться противниками в борьбе против старения человеческого организма.
Специалисты и раньше давали высокую оценку биоактивным компонентам винограда в отношении их воздействия на кожу. Новые исследования, проводимые командой специалистов, подтвердили способность флавоноидов благоприятно воздействовать на защитные функции кожи, а также предотвращать формирование негативных процессов, вызываемых избыточным влиянием УФ-излучения.
Как сообщают ученые, излучение ультрафиолета активизирует разнообразные кислородные компоненты, а они в свою очередь выступают провокаторами молекулярного окисления. Таким образом, происходит процесс стимуляции определенных реакций и ферментов, в дальнейшем приводящий к гибели клеток. А полифенольные соединения, извлеченные из состава винограда, могут в полной мере нивелировать разрушительные процессы в коже, подверженной сильному влиянию солнечного УФ-излучения.
Фото: foodinformer.ru
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