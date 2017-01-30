В лечении рака и ВИЧ людям помогут жабы

Вещества, производимые жабами, помогают в противодействии онкологическим заболеваниям

Кожа жаб, вырабатывает биологические токсины, которые могут вызывать паралич или даже смерть, но при этом, эти же вещества представляют собой действенное средство в терапии многих болезней, считающихся неизлечимыми — сообщили ученые из Панамы.

Панамские специалисты сосредоточились на исследовании уникальных терапевтических свойств жабьих токсинов. Вещества, производимые жабами, способны не только подавлять некоторые распространенные инфекции, но и помогать в противодействии онкологическим заболеваниям, а также, например, бороться с вирусом иммунодефицита человека.

«Тетродотоксины, синтезируемые кожными железами жаб, обладают столь высоким токсическим действием, что на их основе можно хоть оружие массового поражения создавать. Но жабы производят, при этом, и востребованные в медицине вещества, изучать свойства которых мы и планируем продолжать», — рассказали авторы исследования.

Применить новейшие достижения ученые планируют в области масс-спектрометрии и магнитно-резонансной спектроскопии для выявления потенциально лечебных биологических веществ, синтезируемых организмом жаб.

Ученые рассчитывают, что данное исследование обеспечит прорыв в терапии раковых заболеваний и ВИЧ. Первые успехи в этом направлении, отмечают они, уже есть.

Фото: zooclub.ru