Почему люди боятся врачей, рассказали психологи

В группе особого риска находятся одинокие мужчины среднего возраста

Боязнь услышать плохие новости отталкивает всё большее количество людей от посещения врачей, что негативно сказывается на их здоровье. В группе особого риска находятся мужчины среднего возраста, не состоящие в браке.

Большое количество людей разных возрастных групп не ходят к докторам даже в том случае, когда испытывают определенные симптомы. Это объясняется тем, что они боятся услышать плохие новости.

Социологи из Великобритании выяснили, что эта самая боязнь наблюдается у каждого третьего взрослого человека. Особенно часто врачей не посещают мужчины среднего возраста, не состоящие в браке, которые не хотят услышать такие слова, как «рак» или «заболевание сердца». По какой-то причине им кажется, что если они не узнают об этом диагнозе, то сама болезнь не наступит. Интересно, что их ровесники, которые состоят в браке или в устойчивых отношениях, ходят в больницы чаще. Вероятно, это связано с тем, что их супруги проявляют заботу и побуждают посещать врачей.

Помимо страха услышать неутешительный диагноз, некоторые люди испытывают боязнь специфических больничных помещений и инструментов врачей, страх показаться слабым и уязвимым, а также опасения перед тем, что лечение может спровоцировать импотенцию.

Как подчеркивают исследователи, «тяжелые» курильщики, злоупотребляющие алкогольными напитками и люди, которые придерживаются нездорового питания, а также жертвы ожирения, значительно чаще не посещают врачей из-за страха перед плохими новостями. Они также не хотят, чтобы им порекомендовали изменить образ жизни, к которому они привыкли.

Именно для таких людей ученые призывают более активно развивать инструменты домашней диагностики: всевозможные переносные тесты и анализы, которые можно проводить в комфортных с психологической точки зрения домашних условиях, а также мобильные приложения и разного рода умные датчики, оценивающие те или иные показатели здоровья человека. Но, нужно еще убедить людей пользоваться всем этим инструментарием.

Фото: sport-i-fitness.ru