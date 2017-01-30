Стало известно, какие виды спорта укрепят не только тело, но и душу

Социальное окружение и общение с другими людьми, является мощным позитивным психологическим фактором

Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что занятия бегом в одиночестве являются не очень полезными для психики. А вот командные виды спорта повышают уровень удовлетворения от жизни, считают специалисты.

Исследователи Британии обнаружили, что увлечение командными видами спорта приносит их участникам не только физиологические, но и психологические преимущества. В ходе исследования с участием 459 спортсменов те из них, кто практиковал именно командные виды спорта, сообщали о более высоком уровне удовлетворения жизнью.

Данное изыскание проводилось в Великобритании, жители которой считаются наименее физически активными во всей Европе. Как выяснилось, каждый третий обитатель Туманного Альбиона не тратит на физические нагрузки даже 30 минут в неделю, хотя рекомендованный уровень составляет не менее 160 минут умеренных физических нагрузок.

Увлечение командными видами спорта положительно сказывается не только на физическом, но и на эмоциональном здоровье, показывают новые исследования. Дело в воздействии социального окружения и общении с другими людьми, которое является столь мощным позитивным психологическим фактором.

Авторы исследования проанализировали информацию по людям в возрасте от 12 до 20 лет, которые практиковали самые разные виды спорта, как командные, так и одиночные, вроде легкой атлетики, баскетбола, а также велосипедной езды. Всех в течение 6 месяцев спрашивали о том, насколько удовлетворены они собственной жизнью.

К завершению исследования выяснилось, что имеющие самую высокую степень удовлетворенности жизнью спортсмены занимаются именно командными видами спорта. А меньше всего своей жизнью были довольны те, кто практиковал индивидуальные виды спорта, вроде бега или плавания.

Фото: hochu.ua