Как нехватка сна влияет на иммунитет, рассказали врачи

Продолжительность сна зависит на 31-55% от генов человека

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета провели исследование, согласно которому они выяснили, что недостаток сна оказывает негативное влияние на иммунную систему человек.

Специалисты проанализировали физиологические данные 11 пар монозиготных близнецов. Ученые уже давно заметили, что у этих людей наблюдаются 100% общих генов. Ученые приняли решение изучать именно близнецов, потому что продолжительность сна зависит на 31-55% от генов человека.

Как оказалось в результате исследования, близнецы, которые меньше спали, имели проблемы в работе иммунной системы. Те же их братья и сестры, которые спали больше, показали обратный результат. Ученые отметили, что хроническое недосыпание отключило иммунный ответ циркулирующих лейкоцитов (белых кровяных клеток).

Ранее ученым из Университета Упсалы удалось выяснить влияние нехватки сна на микрофлору кишечника. В исследовании принимали участие 9 мужчин, которые два дня к ряду спали по 4 часа в сутки. В результате исследования выяснилось, что в кишечниках испытуемых стало больше бактерий типа Firmicutes в соотношении с типом Bacteroidetes. А такие изменения происходят при ожирении.

Фото: zdorov26.ru