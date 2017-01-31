Медики нашли связь между количеством зубов во рту и продолжительностью жизни

Чем больше выпало зубов, тем меньше осталось жить, считают ученые

Исследователи из Oral Health Foundation в Великобритании пришли к выводу, что количество выпавших зубов поможет определить оставшуюся продолжительность жизни человека.

Чем больше зубов теряет человек, тем меньше ему остается жить, если верить исследователям. Специалисты установили, что сохранившие почти все свои зубы к возрасту в 74 года люди значительно чаще доживают до 100 лет.

Число выпавших зубов является ключевым индикатором того, как человек относится к собственному здоровью. При этом потеря зубов тесно связана с уровнем стресса, с которым люди сталкиваются в течение всей жизни. На стресс влияют различные социальные, эмоциональные, финансовые и образовательные переживания, а также хронические, генетические болезни и вредные привычки.

«Существует множество причин выпадения зубов, среди которых травмы, курение или плохая гигиена полости рта, они также могут быть связаны с болезнями десен, которые, в свою очередь, увеличивают риск заболеваний сердца и диабета, - как подчеркивают исследователи. - Полученные нами выводы показывают, что потеря зубов может свидетельствовать о низком качестве других сфер жизни человека, что говорит о высокой вероятности общего плохого здоровья. Важно, что связанные с потерей зубов болезни также увеличивают риск и других недомоганий».

Исследование показало, что люди, потерявшие 5 и более зубов к возрасту в 65 лет, значительно чаще страдают от других серьезных проблем со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и остеопороз. Они существенно ограничивают ожидаемую продолжительность жизни человека. Многие из этих заболеваний ранее были связаны с качеством жизни человека и его социально-экономическим статусом.

Фото: perfectmama.ru