Помогать медсестрам в уходе за больными будут роботы

Роботизированную технику, способную помогать работникам медучреждений в уходе за больными людьми создали в Японии

Японцы всерьез обеспокоены старением своей нации, ведь все большее число пожилых людей нуждается в постоянном уходе и все меньшее количество рук может обеспечить им комфортное существование.

Для того чтобы сократить дефицит квалифицированного медицинского персонала, специалисты Института передовых технологий RIKEN в сотрудничестве с компанией Sumitomo Riko разработали новую модель робота-сиделки, которая получила название ROBEAR, что можно перевести как «робомедведь».

Роботизированная техника, способна помогать работникам медучреждений в уходе за больными людьми, а благодаря наделенному искусственному интеллекту они могут предоставлять не только физическую, а и психологическую помощь.

Специалисты считают, что такой опыт будет удачным, ведь в таком случае будут полностью исключены ошибки, связанные с человеческим фактором, ведь робот не подвержен усталости.

В памяти роботов - сиделок можно будет хранить большое количество необходимых инструкций и врачебных предписаний для определенных пациентов, что снизит затраченное время работников лечащих учреждений.

По предварительным данным, первые роботы в медицинской сфере появятся через два-три года.

Фото: gadgetblog.ru