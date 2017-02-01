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Здоровье

Медики назвали 7 причин полюбить лимоны

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Лимонная цедра обладает противораковыми свойствами

Важно регулярно употреблять не только сам лимон, но и лимонную кожуру

Специалисты в области здорового питания утверждают, что лимонная цедра обладает противораковыми свойствами. Поэтому важно регулярно использовать при приготовлении продуктов питания и напитков, не только сам лимон, а и лимонную цедру.

Мало кто знает, о полезных свойствах для здоровья  лимонной цедры.

Вот 7 главных причин полюбить лимоны и кожуру, по мнению немецких экспертов в области здорового питания:

1. Защита от рака кишечника. Цедра и кожура цитрусовых вроде лимонов и апельсинов обладают противораковыми свойствами. Эти продукты насыщены флавоноидами, и особенно полиметокси-флавонами, которые эффективно подавляют формирование опухолей кишечника. Лимонная кожура также содержит диосмин и гесперидин, защищающие от формирования рака кишечника.

2. Защита от рака кожи. Лимонная кожура также является хранилищем лимонена - вещества, защищающего от рака кожи.

3. Защита от опухолей простаты. Исследования показывают, что различные комбинации лимонной кожуры эффективно снижают объем и размер опухолей простаты, а также предотвращают метастазы. Данные комбинации подавляют способность раковых клеток переноситься в другие части организма, они также вызывают апоптоз или самоуничтожение злокачественных клеток.

4. Контроль веса. Лимонная кожура насыщена полифенолами, которые помогают контролировать вес. Также она подавляет процесс скапливания жира и предотвращает гиперлипидемию - избыточное количество липидов в крови.

5. Резистентность к инсулину. Резистентность к инсулину представляет собой состояние, во время которого клетки тела не реагируют на воздействие гормона инсулина, что увеличивает уровень сахара в крови и вызывает диабет. Лимонная кожура содержит полифенолы, которые улучшают состояние жертв этого расстройства, подавляя скопление жира вокруг живота.

6. Уровень сахара в крови. За счёт содержания флаванонов вроде нарингина и гесперидина, играющих важную роль в предотвращении гипергликемии, лимонная кожура контролирует уровень сахара в крови, расщепляя глюкозу в печени и увеличивая концентрацию гликогена. Она также подавляет формирование новых молекул сахара в печени.

7. Риск болезней сердца. Лимонная цедра является великолепным источником витамина C. У него есть множество преимуществ для здоровья, но помимо всего прочего это еще и превосходный антиоксидант, снижающий уровень свободных радикалов в организме и тем самым предотвращающий повреждения, который наносятся стенкам артерий и кровеносных сосудов. А это уменьшает риск инфарктов и инсультов.

Фото: goodfon.ru

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Теги: лимон, рак, цедра

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