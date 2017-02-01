Как оградить детей от депрессии рассказали эксперты

Чтобы оградить ребенка от психоэмоциональных упадков, следует внести в его жизнь больше физически-активной деятельности

Исследователи из Норвегии нашли связь между физически-активной деятельностью детей возрастом от 6 до 10 лет и зарождением депрессии. Как утверждают специалисты, чем выше активность, тем меньше возможность проявления депрессивных симптомов.

800 детей в возрасте 6 лет и 700 юношей в возрасте 10 лет участвовали в эксперименте, устроенным специалистами. Совместно с детьми в тестировании принимали участие и их родители. Исследование было направлено на проверку активности детей с помощью специальных приспособлений. Выяснилось, что уровень самой высокой активности у детей наблюдается в возрасте 6 лет. Менее активными дети становятся в 8 лет, более низкий показатель имеет дети 10-летнего возраста.

Ученые сопоставили полученные результаты с состоянием психики детей, что дало возможность утверждать о прямой зависимости активной деятельности на эмоциональное состояние. Таким образом, чтобы оградить ребенка от психоэмоциональных упадков, следует внести в его жизнь больше физически-активной деятельности.

Фото: dni24.com