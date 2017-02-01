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Здоровье

О каких болезнях расскажет почерк, сообщили ученые

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Почерк содержит ценную информацию о здоровье человека

Характеристики почерка человека позволяют уловить такие болезни, как гипертония, шизофрения, старческое слабоумие и даже паркинсонизм

Как выяснили британские ученые, почерк человека содержит ценнейшую информацию о его здоровье. По чернильным закорючкам на бумаге можно сделать предположение о целом ряде заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Каждый человек имеет свой собственный уникальный почерк. Если верить авторам нынешнего исследования, то этот почерк содержит ценную информацию о здоровье. Ученые уверяют, что мельчайшие характеристики почерка человека позволяют уловить такие болезни, как гипертония, шизофрения, старческое слабоумие и даже паркинсонизм.

Графологи – специалисты по почерку могут выявить более 5 000 свойств характера на основе размера и формы букв, которые человек выводит на бумаге. Некоторые особенности почерка говорят и о здоровье.

Так если человек выводит буквы под разным давлением - одни более уверенно, а другие чуть менее уверенно - то это является симптомом повышенного артериального давления.

Если строчки на бумаге постоянно поднимаются то вверх, то вниз, то это может быть признаком шизофрении. По почерку можно определить и болезнь Паркинсона. Жертвы этого неврологического расстройства, как правило, используют очень маленькие буквы - настолько крошечные, что они потом сами и не могут их прочесть.

При старческом слабоумии или болезни Альцгеймера ослабевают мыслительные центры мозга, из-за чего почерк человека становится сбивчивым и неразборчивым, а слова часто не читаются. Кроме того, скорость написания слов снижается, то есть человек пишет гораздо медленнее, чем обычно.

Также, по почерку можно определить уровень энергии человека. Особенно, если он прописывает слова с таким напором, что их можно прочитать с обратной стороны бумаги. У людей с низким уровнем энергии напор очень слабый, и слова едва видны.

Фото: weekend.rambler.ru

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Теги: болезнь, буквы, почерк

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