Медики выяснили, как снегопады влияют на здоровье

Повышенный риск госпитализаций в связи с угрозой обширного инфаркта отмечается только при снегопадах с высотой снежного покрова выше 12 сантиметров

Как показывает статистика, снегопады увеличивают риск инфаркта на 23%, выяснили ученые из Гарвардского университета.

Американские исследователи проанализировали количество госпитализаций пациентов с обширным инфарктом в больницы, во время обильных снегопадов. И выяснили, что таких пациентов не большое количество. Но потом следует настоящая вспышка госпитализаций в течение двух дней после обильного выпадения снега.

Как считают специалисты, причиной подобного явления может быть физическое перенапряжение, связанное с необходимостью чистить снег возле дома, а также стресс из-за невозможности покинуть жилище в течение некоторого времени. Кроме того, скорая помощь в снегопад приезжает с запозданием и позже доставляет пациента в больницу, из-за чего обычный инфаркт рискует превратиться в очень тяжелый.

Повышенный риск госпитализаций в связи с угрозой обширного инфаркта отмечается только при снегопадах с высотой снежного покрова выше 12 сантиметров, которые отмечаются в Украине, других северных странах и в США. Свои выводы американские ученые сделали на основе изучения 433 037 госпитализаций в 4 больницах Бостона в период с 2010 по 2015 годы.

Оказалось, что непосредственно в день снегопада количество госпитализаций сердечников падало на целых 32% по сравнению со средней нормой, но через два дня подскакивало сразу на 23%. Результаты исследования опубликованы American Journal of Epidemiology.

Фото: Александра Гиманова