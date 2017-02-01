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Здоровье

Как риск снизить развития болезней легких и сердца, рассказали врачи

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Чтобы защититься от диабета и болезней сердца, нужно перебраться в горы

У людей, живущих на большой высоте над уровнем моря, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета

Испанские ученые из университета Наварры провели исследования среди нескольких тысяч добровольцев, в результате которых, пришли к выводу, что проживание в условиях горной местности снижает риск развития болезней легких и сердца. Все это оказалось связано с так называемые метаболическим синдромом.

Метаболический синдром развивается у тех людей, которые проживают в низменных областях. Он сопровождается излишним отложением висцерального жира, увеличением массы тела, развитием диабета, проблем с сосудами, и как следствие приводит к гипертонии, инфарктам и инсультам.

Среди жителей Земли в возрасте старше 30 лет метаболическому синдрому подвержен каждый пятый человек. Проживание в условиях горной местности, не превышающей 2 километра над уровнем моря, способствует легкой гипоксии, которая включает запасные резервы организма и приводит к тому, что все органы и системы организма начинают функционировать значительно лучше, что сказывается на укреплении здоровья и более продолжительной жизни.

Фото: oboibox.ru

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Теги: воздух, горы, диабет, сердце, сосуды

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