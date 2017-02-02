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Здоровье

Названы самые опасные для здоровья человека комнатные растения

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Растение филодендрон может вызывать у человека галлюцинации и другие нарушения психики

Некоторые комнатные растения наносят удар по слизистым оболочкам организма, в первую очередь – глазам, рту и носоглотке

Для каждого рядового украинца наличие комнатных растений на подоконниках является практически обязательным условием жизни, что вполне логично, ведь они производят кислород, а некоторые могут использоваться для изготовления лекарственных средств народной медицины. Но мало кто задумывается, что они способны причинять и значительный вред здоровью человека.

Вы будете удивлены тому, что самые ядовитые комнатные растения получили столь широкое распространение.

Все о негативном влиянии некоторых видов и о необходимых мерах предосторожности в выборе и уходе за ними, читайте далее.

1.Диффенбахия

Была завезена из тропических лесов, прижилась благодаря неприхотливости и отличной адаптации к суровым погодным условиям нашей родины. Однако сок диффенбахии крайне ядовит для человека и даже использовался в качестве орудия пыток. Попав на слизистые оболочки, он обжигает их и парализует, так что, потерев глаза можно запросто лишиться зрения. Во времена рабовладения, плантаторы заставляли самых болтливых жевать листья растения, из-за чего их язык распухал и терялась способность говорить, за что диффебнахию и прозвали «немой розгой».

2.Бьюмонтия Крупноцветковая

Несмотря на то, что эта восточная красавица получила широкое распространение и хорошо прижилась в приморских регионах, ее сок издавна использовался как отрава, что делает бьюмонтию одним из самых ядовитых комнатных растений. Очень популярно было его использование для вызова нарушений сознания и сердечных приступов у неверных мужей в средневековой Южной Азии, а также для убийства нежеланных гостей. Кончики дротиков обильно смачивали в соке бьюмонтии, после чего незаметно вонзали в тело жертвы, которая теряла сознание и не сопротивлялась насилию или краже имущества.

3.Английский плющ

Который, также называют ядовитым, хотя, это мнение, скорее всего, ошибочно. Растение способно вызывать у человека сильнейшие аллергические реакции, поэтому прямой контакт без средств защиты кожных покровов строго противопоказан. Если же, по неопытности, вы все же коснулись его голой рукой, то ждите появления сыпи, раздражения и волдырей, которые пройдут не раньше, чем через три недели. Советуем также сразу обратиться в ближайшую больницу, дабы убедиться в отсутствии заражения другими веществами, которые выделяет растение.

4.Спатифиллум

Несмотря на массу полезных свойств, включая поглощение вредных газов из воздуха, что придётся весьма кстати жителям густонаселенных городов, контакт со спатифиллумом может вызвать массу неприятностей. Как и большинство из самых ядовитых комнатных растений, он наносит основой удар по слизистым оболочкам организма, в первую очередь – глазам, рту и носоглотке. При попадании сока на кожу появится очень сильное жжение, а если ребенок попробует на вкус листки растения, то готовьтесь к обильной рвоте, расстройству желудка и другим проявлениям отравления, а также разбуханию гланд и кратковременному удушью.

5.Олеандр

Свободно произрастая на территории Крыма и Кавказа, этот прекрасный цветок является одним из первых комнатных растений, ведь использовался еще древними греками, которые, как предполагается, и завезли его в наши края во время колонизации черноморского побережья. Однако в его соке таиться огромная опасность: нескольких капель достаточно, чтобы нарушить работу сердечно-сосудистой и дыхательных систем, вызвать аритмию, приступ астмы и даже инфаркт. Нельзя не упомянуть и о его полезных свойствах, ведь ферменты, выделенные в лаборатории, являются популярным компонентом лекарств для людей, страдающих брадикардией.

6.Филодендрон

Большинство из обладателей филодендрона даже не подозревают о том, что держат дома одно из самых ядовитых комнатных растений в мире. Однако жители Южной Америки, в особенности колумбийцы, активно используют его в повседневной жизни. Один из видов данного растения является неотъемлемой частью ядовитой смеси, а забродивший сок повально убивает рыбу даже при малой концентрации на литр. Племена амазонки пользуются этим свойством растения, выливая около литра в ближайший водоём, а потом просто достают мертвую рыбу и разделывают ее. Непосредственно у человека растение может вызвать исключительно галлюцинации и другие кратковременные нарушения психики.

7.Эпипремнум

Как и другие представители семейства ароидных, эпипремнум автоматически попадает в перечень самых ядовитых комнатных растений планеты, но большой опасности для человека он не несет, разве что вы собрались вымачивать руки в его соке и потом растирать себе глаза: тогда вам обеспечены конъюнктивит, как минимум, и полная потеря зрения как максимум. Однако если у вас есть домашние питомцы, в особенности кошки, то мы не рекомендуем обзаводиться эпипремнумом, так как откусив его листочек, животное рискует обжечь слизистую оболочку, что может привести к болевым ощущениям во время потребления пищи и даже удушью.

8.Саговник поникающий

Многие поколения исследователей пострадали от тяжелейших отравлений ядом этого растения. Дело в том, что туземцы были хорошо осведомлены о токсичных свойствах саговника и широко использовали его в качестве яда, предлагая новоприбывшим искателям приключений его в качестве угощения. Поэтому большинству племен Новой Гвинеи и Малайских островов удалось сохранить собственный быт на долгие годы, а в эпоху глобализации воспользоваться тягой европейцев к экзотике, и поставить одно из самых ядовитых комнатных растений на экспорт. Но помните, что потенциальная возможность навредить собственному здоровью все же остается, так что старайтесь работать с саговником в перчатках и избегать попадания сока в глаза и ротовую полость.

9.Гортензия

Как ни странно, самые красивые растения бывают еще и самыми смертоносными. В столь привычной для нас гортензии содержится кислота, способная вызвать затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма, галлюцинации, сбои в работе центральной нервной системы и даже смерть, однако, исключительно при попытках употребить растение в пищу. Поэтому сделайте его недоступным для детей и домашних животных, ведь иногда может возникнуть ситуация, когда вы просто не сможете оказать необходимую помощь своевременно. Да и посадкой мы рекомендуем заниматься в перчатках, ведь у многих людей гортензия может вызвать аллергическую реакцию, особенно в период цветения.

10.Замиокулькас

Несмотря на огромное количество слухов вокруг данного вида, самым ядовитым комнатным растением его назвать очень сложно. Да, работать придется исключительно в перчатках, так как аллергическая реакция будет развиваться крайне быстро, желательно даже на всякий случай запастись эпинефрином. Если ваша кошка или попугай попробуют кусочек листка, то высока вероятность отравления или воспаления слизистой оболочки. Но все вышеперечисленное касается только листьев взрослого растения, корни, стебли и шелуха абсолютно безопасны.

11. Сансевиерия

Данное растение стоило бы упомянуть скорее в списке полезных для человека, ведь ее нахождение в комнате улучшает иммунитет. Экстракт получил широкое распространение в косметологии, а умеренные дозы сока позволяют избавиться от отравления некоторыми видами токсинов. Но даже крошечная передозировка, моментально вызовет нарушение работы желудочно-кишечного тракта, сопровождаемое рвотой и диареей, однако, если вы не будете оставлять детей наедине с сансевиерией, то они не смогут получить большого количества токсинов, а скорее даже немного улучшат свое здоровье.

Фото: nasotke.ru

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Теги: аллергия, растения, яд

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