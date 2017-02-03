Найден инновационный метод борьбы с раком

Белок «Akt» имеет жизненно важное значение для того, чтобы рак не овладел организмом

Ученые из университета Саутгемптона провели исследование, в результате которого обнаружили еще один инновационный способ, с помощью которого иммунная система сможет не только распознавать, но и бороться с различными онкологическими заболеваниями.

По данным Национальной академии наук США исследование показывает, что особенный белок «Akt» приспособлен специально для выживания T-клеток, которые могут превращаться в клетки памяти, а следом за этим реагировать на угрозы, в том числе клетки рака. Профессор иммунологии при университете Саутгемптона Аймен Аль-Шамхани заявил, что упомянутый белок имеет жизненно важное значение для того, чтобы рак не овладел организмом и не распространился по всему телу.

Иммунная система организма включает в себя цитотоксические Т-клетки, задача которых – своевременный поиск и последующее уничтожение инфекции в организме человека. Когда же большинство подобных микроорганизмов погибают, то распознавать угрозу становится нечему. Но ученые уверяют, что есть возможность бороться с раковыми заболеваниями даже если Т-клеток почти не останется. Вся суть этого в так называемых клетках памяти, которые используются специально для подобных, вспомогательных, целей.

«Иммунотерапия показывает достаточно широкие перспективы для этого типа лечения. Если удастся хотя бы замедлить распространение рака по организму, то это уже большая победа. Я считают, что ученым во всем мире следует объединить свои усилия для того, чтобы искать ультимативную формулу, с помощью которой рак можно будет побороть раз и навсегда, а потом забыть о нем, как когда-то человечество оставило в прошлом чуму и холеру», - заявил Аль-Шамхани.

Его коллега доктор Жюстин Элфорд, утверждает, что уверен в том, что если лекарство от рака и удастся отыскать, то загадка будет сокрыта в содействии с иммунной системой человека. Следующий шаг, как утверждает Элфорд, это лабораторные исследования, в результате которых удастся увидеть, работает ли метод Аль-Шамхани на практике.

Фото: transferfaktory.ru