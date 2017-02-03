В Индии Медики избавили женщину от таракана в голове

Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут
В городе Ченнаи на юге Индии хирурги провели операцию по извлечению из головы…таракана.
На операционном столе оказалась 42-летняя женщина, которая недавно обратилась к медикам с жалобами на зуд в носу и затрудненное дыхание. Лишь с четвертой попытки медики смогли определить причину ухудшения здоровья пациентки. Оказалось, что внутри головы женщины находится живое насекомое.
Как сообщили медики, таракан, проникший в голову пациентки через нос, поселился в районе переносицы, в критической близости к головному мозгу. Процедура извлечения заняла 45 минут.
«Это первый подобный случай в моей 30-летней практике», — сказал проводивший операцию врач. При этом он отметил, что ему приходилось извлекать из носовой полости бусины, пуговицы, мел, а однажды даже пиявку.
Ранее «Комментарии" писали о том, что вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе.
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