В Индии Медики избавили женщину от таракана в голове

Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут

В городе Ченнаи на юге Индии хирурги провели операцию по извлечению из головы…таракана.

На операционном столе оказалась 42-летняя женщина, которая недавно обратилась к медикам с жалобами на зуд в носу и затрудненное дыхание. Лишь с четвертой попытки медики смогли определить причину ухудшения здоровья пациентки. Оказалось, что внутри головы женщины находится живое насекомое.

Как сообщили медики, таракан, проникший в голову пациентки через нос, поселился в районе переносицы, в критической близости к головному мозгу. Процедура извлечения заняла 45 минут.

«Это первый подобный случай в моей 30-летней практике», — сказал проводивший операцию врач. При этом он отметил, что ему приходилось извлекать из носовой полости бусины, пуговицы, мел, а однажды даже пиявку.

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