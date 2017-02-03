Назван фактор, который мешает забеременеть

Парам, которые страдают от ожирения, сложнее зачать ребёнка на 55-59%

Ученые из Национального института здравоохранения США выяснили, что кроме основных проблем со здоровьем лишний вес может привести к не способности иметь детей. Как показывает исследование, парам, где оба партнёра страдают от ожирения, сложнее зачать ребёнка на 55-59%.

Это связано с изменениями в обмене веществ, а также с тем, что лишний вес усиливает последствия курения, переизбытка холестерина и недостатка физической активности. И дело в данном случае не только в том, что женщине сложнее забеременеть - вероятность успешного оплодотворения со стороны мужчины также снижается.

Специалисты подчеркивают, что очень важно делать шаги, которые необходимы для избавления от ожирения. Это помогает не только приблизить зачатие, но и существенно снизить риск развития диабета 2-го типа и раковых заболеваний.

Также, избавление от лишнего веса предотвращает инфаркт. Не следует пускать ситуацию на самотёк и думать, что изменить её не удастся никогда - главное только начать. В большинстве случаев добиться стройности вполне реально - главное только приложить для этого необходимое количество усилий, которое в каждом случае индивидуально.

Фото: sputnik.by