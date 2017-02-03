Врачи рассказали, какие продукты обеспечат здоровый сон

Если хотите быстро уснуть еще бананы и миндаль

Всем известно, что перед сном не стоит есть, некоторые продукты, например арбуз. А вот о полезных для сна продуктах, в свою очередь, знают немногие.

Как известно, бессонница является крайне распространенным явлением в современном мире — с ней сталкивается буквально каждый третий.

Помочь в борьбе с нарушениями сна помогут «правильные» продукты питания:

Бананы. В их химическом составе присутствует большое количества магния, который способствует расслаблению мышц. Помимо этого, бананы — источник мелатонина и серотонина — гормональных соединений, которые вызывают сонливость.

Если хотите уснуть еще быстрее — заедайте бананы медом. Глюкоза, которой богат последний, деактивирует синтез орексина — гормона, стимулирующего бодрствование.

Полезно перед сном съесть миндаль — он содержит уже изученный нами магний, а также триптофан, благотворно воздействующий на ритм сердца. Этим веществом, кроме миндаля, богато мясо индюка, так что обратите внимание и на него.

А вот что не следует употреблять перед сном — так это алкоголь, острое, жирное и кофе.

Фото: pumbr.ru