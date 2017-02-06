Как количество детей в семье влияет на здоровье родителей, выяснили медики

Один ребенок обеспечивает определенную профилактику здоровья своих родителей

Китайские ученые провели исследование, согласно которому наличие двоих и более детей у родителей становится фактором риска для развития сердечных заболеваний. Данный риск характерен как для отцов, так и для матерей.

В данном эксперименте принимало участие 500 тысяч человек. Опыт показал, что наличие одного ребенка защищает родителей, так как обеспечивает им социальную помощь в будущем, наличие двоих стало точкой отсечения - у родителей повышается риск развития ишемии, у отцов это вызывает дополнительный стресс, а у женщин гормональные изменения на фоне многоплодной беременности. Существует также экономический фактор: двое детей - серьезное финансовое бремя.

«Наличие одного ребенка обеспечивает защитный эффект, поскольку он дает определенную социальную поддержку пожилым родителям, - подчеркивают ученые. - Но при двух и более детях эта польза улетучивается, ведь для их воспитания и содержания требуется много денег».

Фото: deti.mail.ru