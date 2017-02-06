Как снизить вероятность появления рака в два раза, рассказал специалист

Отказ от никотина повышает вероятность долгой жизни и без изнуряющих болезней

Вероятность рака можно снизить почти в два раза просто отказавшись от курения, об этом сообщила Н. Скребкова.

Учеными давно доказано, что рак вызывается в 85% случаев курением (как активным, так и пассивным). Отказ от никотина повышает вероятность того, что жизнь пройдет без изнуряющих болезней и значительно дольше.

По мнению представителя медицины, старшему поколению стоит чаще проходить профилактические осмотры, которые могут выявить признаки грозного заболевания на первых стадиях развития, когда еще не поздно оказать своевременную медицинскую помощь и спасти жизнь.

Главное в этом вопросе не поддаваться лени, так как современная медицина, в отличие от той, что была еще при Советском Союзе, располагает массой неинвазивного инструментария для проверки состояния органов и их систем с минимальной потерей времени на саму организацию диагностики, так и ее интерпретацию. Это не только флюорография, но и маммография, анализ крови, томография, УЗИ.

Фото: gogetnews.info