Назван продукт питания, который способствует развитию интеллекта у детей

Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать ДГК, поэтому рыба является необходимым продуктом
Американские ученые провели масштабное исследование, в результате которого определили продукты питания, в наибольшей степени полезные для развивающегося мозга ребенка.
Польза рыбы обусловлена не только фосфором — говорят сотрудники университета Северной Каролины, по словам которых, самые ценные компоненты рыбы — это вещества, которые способствуют росту областей мозга, отвечающих за умственную деятельность. Это жирные кислоты Омега-3, в частности — ДГК (декозагексаеновая кислота).
ДГК играет ключевую роль в передаче импульсов между отдельными клетками мозга, так как является строительным материалом для мембран нейронов, то есть, ДГК непосредственно влияет на интеллект.
Чтобы доказать полезность содержащейся в рыбе декозагексаеновой кислоты для детского мозга, исследователи приводят простой пример — семилетние дети, у которых наблюдались выраженные проблемы с чтением, получали заметный рывок в навыке при регулярном употреблении содержащих ДГК препаратов.
Специалисты особенно подчеркивают тот факт, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать ДГК, поэтому-то рыба и является столь необходимым продуктом.
Фото: domohozjaiki.ru
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Теги: мозг и интеллект, питание, рыба
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