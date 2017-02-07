Назван продукт питания, который способствует развитию интеллекта у детей

Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать ДГК, поэтому рыба является необходимым продуктом

Американские ученые провели масштабное исследование, в результате которого определили продукты питания, в наибольшей степени полезные для развивающегося мозга ребенка.

Польза рыбы обусловлена не только фосфором — говорят сотрудники университета Северной Каролины, по словам которых, самые ценные компоненты рыбы — это вещества, которые способствуют росту областей мозга, отвечающих за умственную деятельность. Это жирные кислоты Омега-3, в частности — ДГК (декозагексаеновая кислота).

ДГК играет ключевую роль в передаче импульсов между отдельными клетками мозга, так как является строительным материалом для мембран нейронов, то есть, ДГК непосредственно влияет на интеллект.

Чтобы доказать полезность содержащейся в рыбе декозагексаеновой кислоты для детского мозга, исследователи приводят простой пример — семилетние дети, у которых наблюдались выраженные проблемы с чтением, получали заметный рывок в навыке при регулярном употреблении содержащих ДГК препаратов.

Специалисты особенно подчеркивают тот факт, что человеческий организм не может самостоятельно синтезировать ДГК, поэтому-то рыба и является столь необходимым продуктом.

Фото: domohozjaiki.ru