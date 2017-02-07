Родился уникальный ребенок из эмбриона замороженного16 лет назад

В Китае родился ребенок из эмбриона, замороженного еще в 2000 году

В китайском городе Гуанджоу из эмбриона, находившегося в замороженном состоянии на протяжении 16 лет, родился здоровый мальчик. Ребенка родила 46-летняя женщина, ранее прошедшая через процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Эмбрион был заморожен ещё в 2000 году. Он входил в группу из 18 эмбрионов. К слову, первый ребёнок женщины, также появившийся благодаря ЭКО, появился в том же году из другого входящего в эту группу эмбриона. Второй сын женщины, а также сама мать, чувствуют себя хорошо, вес ребёнка при рождении составил 3,8 килограмма. Проблем со здоровьем мальчика удалось избежать несмотря на возраст матери и тот факт, что она страдает от ряда болезней, включая диабет и заболевание крови под названием талассемия.

Из-за возникших в прошлом проблем со здоровьем женщина не может зачать ребёнка, и родить второго сына из уже существующих эмбрионов она решила после того, как в Китае была официально отменена политика «одна семья — один ребёнок». Желание родить второго ребёнка из замороженных эмбрионов уже выразили около тысячи женщин в возрасте старше 40 лет.

Фото: Kelley Ryden