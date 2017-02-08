Медики рассказали, почему будущим родителям стоит воздержаться от партнерских родов

Медики считают, что партнерские роды могут не лучшим образом отразиться на процессе

Женщины, которые решили рожать ребенка в присутствии мужа, испытывают более сильную боль. Считают специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Партнерские роды особенно популярны на Западе, именно оттуда и пришла эта традиция к нам. Тем не менее, не так уж много пар решиться на этот серьезный шаг. Согласно статистическим данным, западные женщины зачастую наотрез отказываются рожать без своего мужчины, считая, что отец новорожденного должен присутствовать в момент появления ребенка на свет. Но исследование британских ученых доказывает, что если на родах присутствует муж, роженица испытывает более интенсивные боли.

Более 1000 беременных женщин приняло участие в эксперименте ученых. Половина будущих матерей рожали самостоятельно в присутствии врачей, другая половина рожала вместе с врачами и мужем.

Результаты эксперимента показали, что эксперты правы в своей теории. При партнерских родах у женщин действительно возникают наиболее сильные болевые ощущения.

Фото: sfw.so