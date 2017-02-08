МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Медики рассказали, почему будущим родителям стоит воздержаться от партнерских родов

0

Женщинам не стоит рожать в присутствии мужа

Медики считают, что партнерские роды могут не лучшим образом отразиться на процессе

Женщины, которые решили рожать ребенка в присутствии мужа, испытывают более сильную боль. Считают специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Партнерские роды особенно популярны на Западе, именно оттуда и пришла эта традиция к нам. Тем не менее, не так уж много пар решиться на этот серьезный шаг. Согласно статистическим данным, западные женщины зачастую наотрез отказываются рожать без своего мужчины, считая, что отец новорожденного должен присутствовать в момент появления ребенка на свет. Но исследование британских ученых доказывает, что если на родах присутствует муж, роженица испытывает более интенсивные боли.

Более 1000 беременных женщин приняло участие в эксперименте ученых. Половина будущих матерей рожали самостоятельно в присутствии врачей, другая половина рожала вместе с врачами и мужем.

Результаты эксперимента показали, что эксперты правы в своей теории. При партнерских родах у женщин действительно возникают наиболее сильные болевые ощущения.

Фото: sfw.so

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: боль, партнерские роды, роды

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Родился уникальный ребенок из эмбриона замороженного16 лет назад

Родился уникальный ребенок из эмбриона замороженного16 лет назад

"> В какие дни безопасно рожать, рассказали врачи

В какие дни безопасно рожать, рассказали врачи

"> Врачи назвали оптимальный возраст для рождения первенца

Врачи назвали оптимальный возраст для рождения первенца

"> Разгадана суть толчков младенца в утробе матери

Разгадана суть толчков младенца в утробе матери

Новости партнеров

Костянтин Гаєвський може бути причетним до поставок неякісних медапаратів
Константин ГаевскийКомпанії, афілійовані з Костянтином Гаєвським більше п’яти років поставляли в українські лікарні старі медичні апарати під виглядом нових Костянтин Гаєвський відомий тим,
Україну засипає снігом: у п’яти областях обмежили рух транспорту
651098_1388157Через снігопади, замети та ожеледь зберігаються обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на деяких автодорогах України. Про це станом на 10

Последние новости

11:14

Фанаты «Баварии» выступили против нациста Зозули

11:05

Полиция Донецкой области подтвердила смерть боевика Гиви

10:51

Twitter хочет отключить пользователей, которые разжигают ненависть

10:50

Торнадо в США едва не повредил космический корабль

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Суд арестовал четыре судна в Ренийском порту

Суд арестовал четыре судна в Ренийском порту »

Донбасс

"ДНР" рассказала, из чего был убит Гиви

"ДНР" рассказала, из чего был убит Гиви »

Харьков

В Харькове резко возросла потребность в субсидиях

В Харькове резко возросла потребность в субсидиях »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.