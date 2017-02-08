От какого недуга защитит правильная осанка, рассказали специалисты

Сутулость является признаком депрессии

Новозеландские специалисты выяснили, что стресс лучше переносится при правильной осанке.

Ученые провели исследование с участием более 60 добровольцев. Испытуемых поделили на две группы. Одну просили сидеть прямо в ходе эксперимента. В другой люди ходили и сидели как хочется. Большинство сутулились, что является признаком депрессии.

После участникам эксперимента предлагалось выполнить два задания. Одно - произнести речь на пять минут. Второе - посчитать от 1022 до 13. Оба задания, как уже определили специалисты, являются стрессогенными. Люди впадают в стрессовое состояние, как при публичном выступлении, так и при выполнении бессмысленного кропотливого дела.

Для выявления тяжести симптомов депрессивного состояния, возникающих после стресса, после выполнения заданий участникам предлагались опросники. Было установлено: усталость испытуемых из первой группы намного меньше, настроение лучше в сравнении с членами другой группы. При этом они более изобретательны в своих ответах, избегают употребления слов «я» или «мне», свидетельствующих о депрессии.

Исследование ученых из Окленда показывает, правильная осанка имеет положительный эффект в стрессовом состоянии. Даже просто изменив позу, можно почувствовать себя лучше.

Фото: etospina.ru