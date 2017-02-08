Нутриционисты назвали самые полезные фруктовые семечки

Семечки папайи помогут избавить организм от паразитов и червей

Немногие люди, с удовольствием употребляют семечки лимонов или арбузов. Однако специалисты в области здорового питания назвали семена фруктов, которые очень полезны для человека.

Семечки киви. Маленькие черные семечки являются великолепным источником витамина Е и жирных кислот Омега-3. Достаточный уровень данных питательных веществ в рационе важен для предотвращения запоров и снижения опасности болезней сердца, а также повышенного холестерина.

Семечки лимона. Довольно легко проглотить одну или две семечки вместе с соком или салатом. Это полностью безопасно, а кроме того, они содержат следы салициловой кислоты, которая обеспечивает обезболивающее воздействие.

Семечки черники. Они также насыщены жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, диетическими волокнами, каротиноидами и белком. Полиненасыщенные жиры в семечках черники снижают риск болезней сердца.

Семечки арбуза. Не следует выплевывать эти семечки, так как это один из самых питательных продуктов, которые вы только можете получить для поддержания здоровья ногтей и кожи. Арбузные семечки содержат цинк, волокна и железо, это великолепный источник здоровой олеиновой и линолевой кислот.

Семечки папайи. Их принято выбрасывать, однако если данные семечки употреблять в пищу, то они окажут удивительное воздействие на здоровье. В них высокий уровень протеолитических ферментов вроде папаина, которые помогают избавить организм от паразитов и червей.

Семечки авокадо. Содержат высокий уровень растворимых волокон и антиоксидантов - это один из лучших источников калия. Высокое содержание фенола и антиоксидантов помогает снижать артериальное давление и показатели холестерина, одновременно укрепляя иммунитет.

Фото: xcook.info